تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لمظاهرة ضخمة اليوم (السبت)، مع دخول المظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة يومها الثاني عشر احتجاجا على وفاة رجل أسود إثر اعتقاله وتحرك السلطات الأمريكية نحو تقييد الأساليب التي تتبعها الشرطة.

ووجه بعض النشطاء دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة مليون شخص في مسيرة اليوم في واشنطن.

وقال مدير شرطة العاصمة بيتر نيوشام لوسائل الإعلام المحلية «لدينا الكثير من المعلومات من مصادر عامة ومصادر أخرى تشير إلى أن الحدث الذي سيقام اليوم السبت قد يكون واحدا من أكبر المسيرات التي شهدناها في المدينة».

لكنه لم يعط تقديرا لأعداد الحشود المتوقعة، في حين توقعت وسائل الإعلام المحلية أن تشهد مشاركة عشرات الآلاف.

وكانت موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن قد تبادلت التصريحات الحادة مع الرئيس دونالد ترمب بشأن أسلوب تعامله الفظ أحيانا مع الاحتجاجات والمسيرات في المدينة، كُتب شعار «بلاك لايفز ماتر» أو «حياة السود مهمة» بأحرف صفراء عملاقة على أرض الشارع المؤدي للبيت الأبيض.

وفي سياق المظاهرة الضخمة المتوقعة اليوم، تبنت شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة دعوات وشعارات المتظاهرين، الذين أغضبهم موت جورج فلويد على أيدي شرطة منيابوليس، وطالبوا بإصلاحات في جهاز الشرطة مع استمرار التوتر في عدد من المدن الأمريكية الكبرى.