أفاد أعضاء بمجلس النواب العراقي إن المجلس أقراليوم (السبت) بقية الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع موافقته على تولي رئيس شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة إحسان عبد الجبار إسماعيل، منصب وزير النفط وعلى الأسماء المرشحة لستة مناصب وزارية أخرى.

وجاء تعيين إسماعيل في وقت يشارك فيه العراق في محادثات أوبك، التي ستتخذ قرارا فيما يتعلق بتمديد تخفيض الإنتاج النفطي وسط أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار البترول العالمية.

وكان مجلس النواب قد وافق على كل المناصب بالحكومة الجديدة باستثناء سبع حقائب من 22 حقيبة وزارية. وأقر المجلس اليوم الأسماء المرشحة لتولي وزارات النفط والخارجية والتجارة والثقافة والزراعة والعدل والهجرة.

وتولى الكاظمي رئاسة الوزراء الشهر الماضي بعد جمود سياسي دام خمسة أشهر بعدما استقال سلفه عادل عبد المهدي أمام احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.