رغم تفشي كورونا في إيران نفذ الشعب الإيراني 284 احتجاجاً في مختلف المدن خلال شهر مايو الماضي رفضاً للإضطهاد والتجويع الذي يمارسه نظام روحاني ضدهم.وذكرت شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران اليوم (السبت) أن المحتجون خرجوا في عدد من المدن للتنديد بالإجراءات القمعية واللاإنسانية التي يقوم بها نظام الملالي ضدهم، حيث نظم العمال الإيرانيون 172 مظاهرة وإضرابات احتجاجية على الأقل في أكثر من 43 مدينة إيرانية، فيما نفذ التربيون 8 أحتجاجات في 4 مدن إيرانية، يليه المزارعون بـ 6 اجتجاجات في 6 مدن، المتقاعدون 5 اجتجاجات وتجار السوق احتجاج واحد، فيما نفذت شرائحأخرى 82 احتجاجاً في 34 مدينة، وكان للسجناء 4 احتجاجات في أربع مدن، كما أضرب عن الطعام 6 سجناء في أربع مدن.