قدم رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم (السبت) استقالته من عضوية مجلس النواب.

وقالت مصادر إعلامية إن العامري قدم استقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا أن الإستقالة قُبِلت.

وأضاف أن: «المعلومات تشير إلى أن سبب الإستقالة يعود إلى إمكانية تسلم العامري منصباً تنفيذياً، ومن المرجح أن يكون رئيساً لهيئة الحشد الشعبي».

واستكملت الحكومة العراقية اليوم تشكيلتها حيث صوت مجلس النواب على ترشيحهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكل وزارة النفط حيث عين إحسان عبد الجبار، والخارجية فؤاد حسين، والهجرة ايڤان فائق والتجارة علاء حسين والزارعة محمد عبد الكريم والعدل سالار عبد الستار والثقافة حسن ناظم.

وأيد المجلس بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي قدم مرشحين لما تبقى من حقائب شاغرة تلك الترشيحات لتكتمل الحكومة العراقية وتنهي أزمة تشكيلها.