أمر قاضي محكمة جزئية بالولايات المتحدة شرطة مدينة دنفر بولاية كولورادو، بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وأدوات القوة الأخرى «الأقل فتكا» مثل القنابل الضوئية ضد المحتجين في المدينة.

وجاء القرار الذي صدر أمس (الجمعة) ردا على دعوى قضائية محلية أقامها محتجون في محكمة دنفر الجزئية ضد استخدام القوة المفرطة من رجال الشرطة خلال المظاهرات العامة عقب موت رجل أسود أعزل إثر احتجاز الشرطة له في منيابوليس الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة دنفر، تايرون كامبل، إن الشرطة ستلتزم بقرار القاضي.

وأطلقت وفاة جورج فلويد في منيابوليس، إثر احتجاز الشرطة له بسبب اتهامه بجريمة لا ترتبط بالعنف، شرارة احتجاجات في عدة مدن بالبلاد على استخدام الشرطة للقوة.