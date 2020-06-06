كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم (السبت) تفاصيل وآلية الحوار العراقي الأمريكي المقرر أن يبدأ منتصف الشهر الحالي.ونقل موقع روسيا اليوم عن المصدر قوله إن الفريق العراقي سيتكون من 20 شخصا في اختصاصات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة، مبينا أن بعض أعضاء الفريق العراقي اختارهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وأضاف المصدر: «الحوار سيكون عبر منصة إلكترونية أنشئت لهذا الغرض، ولن يكون وجها لوجه»، موضحاً أن تحديد الفريق العراقي أولويات في المفاوضات، منها وجود القوات الأمريكية، ودعم القوات العراقية، والتعاون في مجال الاقتصاد.وتوقع المصدر أن يطرح الأمريكان ملفين مهمين يتعلق الأول بالفصائل المسلحة العراقية التي تعمل خارج إطار الحشد الشعبي، وكذلك الطلب من الحكومة العراقية التعهد بحماية مصالحها في العراق.وتسعى إيران إلى تحويل العراق ساحة حرب مع أمريكا وهو ما ترفضه الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، إذ تعمل عبر وكلائها لاستهداف القواعد الأمريكية.