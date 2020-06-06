فاز نائب الرئيس السابق جو بايدن الليلة الماضية، رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض المعركة الرئاسية الأمريكية ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب، بعد أن تجاوز عتبة 1991 مندوبا التي تؤهله لذلك.

وقالت الإذاعة العامة الوطنية إن عدد المندوبين الذي ناله بايدن، بعد أن أجرت سبع ولايات ومقاطعة (كولومبيا) التي تضم العاصمة واشنطن انتخاباتها التمهيدية يوم (الثلاثاء)، يضفي الطابع الرسمي على ترشيح بايدن الذي بدا واضحا منذ أن حقق فوزا كبيرا في انتخابات «الثلاثاء الكبير»، التمهيدية التي جرت خلال مارس الماضي في 14 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى انسحاب المرشح البارز السيناتور بيرني ساندرز من المنافسة في أبريل، وإعلانه دعم بايدن بعد ذلك ببضعة أيام.

وأوضح بايدن في بيان: «لقد كان شرف لي التنافس إلى جانب واحدة من أكثر المجموعات المرشحة موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق، وأنا فخور أن أقول إننا ندخل في هذه الانتخابات العامة كحزب موحد».

وأمضى بايدن الذي يبلغ من العمر (77 عاما) 36 عاما في مجلس الشيوخ، وتقلد عددا من المناصب السياسية أبرزها منصب نائب الرئيس لباراك اوباما.