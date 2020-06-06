أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن قوات فرنسية قتلت زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبد المالك دروكدال، بشمال مالي.

وقالت بارلي على «تويتر»: «قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبد المالك دروكدال في الثالث من يونيو الجاري، وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي».

عبد المالك دروكدال، الملقب أيضًا بـ«أبو مصعب عبد الودود»، لقي حتفه رفقة مقربين منه، (الأربعاء) في مالي، حسب ما اعلنت عنه الوزيرة الفرنسية بارلي.

وأضافت فلورنس في تغريدتها: «لقد توجت هذه المعركة الأساسية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بنجاح كبير».

دروكدال هو جزائري قاتل في أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي، وكان مقربا جدا من أبو مصعب الزرقاوي الذي كان على رأس تنظيم القاعدة في العراق حتى مقتله في يونيو 2006. ونشط درودكال على رأس تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقاد العديد من العمليات الارهابية في منطقة الساحل، منها هجمات واغادوغو في 18 يناير 2016، و بوركينا فاسو، التي خلفت 30 قتيلا و 150 جريحا.