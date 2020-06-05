حذر وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس من احتمال نشوب صراع عسكري مع تركيا، مشددا على أن اليونان مستعدة لأي سيناريو ومستعدة للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وسيلة. وقال وزير الدفاع في برنامج Star TV: «لا نريد الوصول إلى هناك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن». واتهم الوزير اليوناني تركيا بـ«العدوانية»، لافتا إلى أن اليونان يمكنها ردع هذا العدوان «باللجوء للقوات المسلحة». وقال: «سلوك تركيا في الآونة الأخيرة عدواني للغاية. أعتقد أن الطريقة الوحيدة لليونان للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل بشكل عام إلى العدوانية، هو أولا استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية وإلا اللجوء للقوة الرادعة».وعندما سُئل عما إذا كانت اليونان «مستعدة لحل عسكري» كما قال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء اليوناني دياكوبولوس، رد بثقة، قائلاً «بالضبط! إننا نستعد لأي احتمال. بالطبع، التدخل العسكري ممكن في جميع الحالات. لا نريد الذهاب إلى هناك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن».وجاء التصريح اليوناني بعد ساعات قليلة من عقد رئيس النظام التركي رجب أردوغان مؤتمراً صحفياً مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذي يزور أنقرة. وقال أردوغان: إن تركيا وليبيا ستستمران في التنقيب عن النفط والتنقيب في الفضاء البحري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط.