دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النظام الإيراني إلى عدم انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية للتوصل إلى «الصفقة الكبرى»، معتبرا في تغريدة اليوم (الجمعة) أنه يمكن أن يتوصل إلى صفقة أفضل الآن. وقدم ترمب الشكر لإيران عقب وصول الجندي السابق في البحرية مايكل وايت إلى الأراضي الأمريكية بعد احتجازة، مؤكداً أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية. وأطلقت الولايات المتحدة من جهتها سراح إيرانيَيْن محتجزَيْن لديها هذا الأسبوع.وأرفق ترمب مع التغريدة فيديو يُظهر مايكل وايت وهو يتحدث للصحافة عقب وصوله، بينما وقف إلى جانبه مسؤول الملف الإيراني بريان هوك. واعتبر ترمب إطلاق سراح الجندي السابق في البحرية يُظهر إمكان إبرام اتّفاق بين البلدين. وكشف ترمب أنّه تحادث هاتفيّاً مع وايت الذي غادر طهران على متن طائرة أمس (الخميس)، بعد احتجازه لعامين في إيران. وأطلقت الولايات المتحدة من جهتها سراح إيرانيَيْن محتجزَيْن لديها هذا الأسبوع.وأفرجت واشنطن عن العالم الإيراني مجيد طاهري، بالتزامن مع إطلاق طهران سراح مايكل وايت، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.وكتب وزير خارجية الملالي جواد ظريف على تويتر «بالإمكان تعميم هذه التجربة على جميع السجناء»، لافتاً إلى أن «الرهائن الإيرانيين في السجون الأمريكية أو في أي مكان بطلب أمريكي يجب أن يعودوا إلى الوطن».يأتي ذلك فيما أكدت سويسرا دورها في «البادرة الإنسانية» التي أدت إلى إطلاق سراح المعتقلين، مايكل وايت وماجد طاهري، قائلة إنها مستعدة «لمزيد من التسهيلات» كوسيط محايد. وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية الأمريكية في إيران منذ أن قطعت واشنطن وطهران العلاقات بعد فترة وجيزة من الثورة عام 1979.