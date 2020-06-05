أعلنت القيادة العامة لقوات سورية الديموقراطية، اليوم (الجمعة)، اعتقال 21 عنصرا من «داعش» بينهم أجانب في حملة أمنية لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي بالتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي.وقالت قيادة قوات سورية الديموقراطية في بيان: «لقد تزايدت هجمات داعش في الفترة الأخيرة، ما شكل خطراً حقيقياً على سلامة الناس وأمنهم واستقرارهم». وأضافت أنه وبعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجيش العراقي بدأت قواتنا بحملة ردع الإرهاب لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية.ولفت البيان إلى أن «هذه الحملة ستستهدف أوكار داعش ومخابئهم تلك التي كانت تشكل مصدر قلق للناس، وتعمل على الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكل تهديداً ينذر بعودة الإرهابيين».وأكد أن حملة ردع الإرهاب التي بدأتها قواتنا مع التحالف الدولي تسير بشكل جيد، وتحقق نتائج جيدة حتى الآن، وستستمر حتى إنجاز كامل المهمة الموكلة لها.من جهة أخرى، قُتل ما لا يقلّ عن 9 عناصر موالين للنظام السوري، بينهم 4 سوريين، مساء أمس الخميس في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سورية، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوّات إيرانيّة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أنّ «9 أشخاص على الأقلّ قُتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسيّة السوريّة لا يُعلَم ما إذا كانوا من قوّات النظام أو يعملون في صفوف القوّات الإيرانيّة، و5 مجهولي الهوية حتّى اللحظة». وأضاف: «لا يزال عدد القتلى مرشّحًا للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ الغارات استهدفت معامل الدفاع ومركزًا علميًا لتصنيع صواريخ أرض-أرض قصيرة المدى في منطقة مصياف في ريف حماة الغربي.