أسقط البرلمان التركي، اليوم (الخميس)، الحصانة النيابية عن 3 نواب جدد ينتمون لحزبين معارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تصعيدية جديدة ضد أحزاب المعارضة في البلاد.

والنواب الـ3 الذين سحب البرلمان التركي الحصانة النيابية منهم، هم؛ أنيس بربر أوغلو من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، وليلى غوفن وموسى فارس أوغولاري من حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد.

واعتبر كلا الحزبين المعارضين لأردوغان -بحسب «العربية»- أن رفع الحصانة النيابية عن برلمانييهم المنتخبين يتجاهل «إرادة الملايين» وهو خطوة «انقلابية وغير قانونية»، على حدّ تعبيرهما، متعهدين بالاستمرار بالعمل من أجل «الديمقراطية والحقوق والعدالة والقانون».

وقال قيادي في حزب «الشعوب الديمقراطي» إن «إبطال عضوية 2 من نوابنا في البرلمان هو انقلاب جديد على حزبنا».

وأضاف بركات كار، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في الحزب المؤيد للأكراد: «ننتظر في الوقت الحالي ما الذي سيعقب هذه الخطوة خاصة أن البرلمان أصدر قراره اليوم بذريعة وجود ملفات قضائية تدين نوابنا».