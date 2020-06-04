أسقطت سلطات الحزب الحاكم في تركيا، «العدالة والتنمية»، الحصانة عن 3 نواب في البرلمان، بينهم اثنان من حزب الشعوب الديمقراطي، وواحد عن حزب الشعب الجمهوري، بدعوى التحقيق في اتهامات تتعلق بصلاتهم بجماعات إرهابية.

وتم إسقاط عضوية البرلمان ورفع الحصانة عن نائبة مدينة هاكاري من حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى جوفن، ونائب مدينة ديار بكر عن حزب الشعوب الديمقراطي موسى فاريس أوغلو، ونائب مدينة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، وذلك بتهمة انتمائهم اإلى جماعات إرهابية (بي كي كي)، وتم الحكم على ليلي جوفان بالسجن 6 أعوام و3 أشهر، وعلى «موسى فاريس أوغلو» بالسجن 9 سنوات، بحسب ما نقله موقع «تركيا الآن» اليوم (الخميس).

أما نائب مدينة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو، فرفعت عنه الحصانة بسبب إرساله مشاهد وصور لسيارات نقل تابعة للمخابرات التركية إلى الصحفي جان دوندار، وتم الحكم عليه بالسجن 5 أعوام و10 أشهر.