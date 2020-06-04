أصيب شرطي أمريكي بالرصاص فيما طُعن آخر في منطقة بروكلين بنيويورك مساء أمس (الأربعاء) وفقاً لشرطة نيويورك، لكنها لم توضح ما إذا كان للهجوم صلة بالاحتجاجات على وفاة رجل أسود أعزل إثر احتجاز الشرطة له.

ولم تكشف الشرطة عن حالة الاثنين أو اسميهما، لكن وسائل إعلام قالت إن الإصابات ليست خطيرة. وأصيب كلاهما بالقرب من شارعي «تشيرتش» و «فلاتبوش» في بروكلين، في حين وقالت وسائل إعلام إن شرطيا ثالثا أصيب بجروح في اليد.

واعتقلت الشرطة شخصا في مكان الحادث الذي يأتي وسط احتجاجات حاشدة وأعمال شغب في نيويورك على خلفية حادثة وفاة جورج فلويد في منيابوليس بعد أن احتجزه رجال شرطة بيض.