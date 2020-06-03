قبضت الشرطة البريطانية اليوم (الأربعاء)، على رجل صدم مارة بسيارته وهرب، مؤكدة أن الحادثة ليس إرهاباً. وكانت الشرطة قد أعلنت في بيان، أنها تتعامل مع سيارة مريبة في سلون سكوير وسط العاصمة لندن، صدمت شخصين وفرّ قائدها.وقال البيان: «إن شرطة كينزنجتون وتشيلسي تتعامل مع عربة مريبة فيسلون سكوير. فُرضت أطواق أمنية وهناك عمليات إغلاق حاليا». وأضاف «ننتظر فحص العربة». واضافت شرطة العاصمة: «فُرضت أطواق أمنية وتم إخلاء المباني في المنطقة المحيطة كإجراء احترازي. وأكدت أنه بتفتيش السيارة، ألقي القبض على رجل في وقت لاحق بسبب مخالفات في القيادة».بدوره، أشار جريج هاندز، وهو نائب البرلمان عن المنطقة، إلى أنه سمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.وكتب على «تويتر» «أسمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت مارة، أتحقق من شهود عيان أن الجميع بخير».