نفت بكين اليوم (الأربعاء) ما زعمه تقرير إخباري ذكر أنها تباطأت في مشاركة المعلومات المتعلقة بمرض «كوفيد-19» مع منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية على سؤال عن التقرير الذي نشرته وكالة «أسوشيتد برس» وورد فيه أن منظمة الصحة تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح في مشاركة المعلومات.

وكانت الصين قد أكدت الشهر الماضي أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية، لمراجعة استجابة العالم لـفايروس كورونا المستجد، بعدما واجهت ضغوطا من أطراف عدة للسماح بتحقيق دولي.