أدان قادة أفغان اليوم (الأربعاء) مقتل رجل الدين إياز نيازي إمام مسجد وزير أكبر خان في هجوم بعبوة ناسفة على المسجد الواقع في الحي الدبلوماسي شديد التحصين في العاصمة كابول.وأسفر الانفجار عن مقتل شخصين أمس (الثلاثاء) أحدهما إمام المسجد، وكانت الشرطة قد قالت في البداية إن الانفجار وقع نتيجة تفجير انتحاري ثم قالت بعد ذلك إنه نجم عن عبوة ناسفة.وقال مكتب الرئيس الأفغاني على تويتر إن الرئيس أشرف غني وصف الهجوم بأنه جريمة ضد الإنسانية وعين فريقا للتحقيق في الحادث.ويشتهر نيازي بخطبه النارية التي ينتقد فيها عادة حركة طالبان والحكومة والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بقيادة الولايات المتحدة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ونفت طالبان ضلوعها فيه.وقال السياسي البارز عبد الله عبد الله، الذي عين حديثا رئيسا لوفد محادثات السلام مع طالبان، إن "الإرهابيين المجرمين" نالوا مرة أخرى من "شخصية دينية بارزة"، مضيفا "إنهم يعتبرون علماء الدين الأجلاء تهديدا رئيسيا لفكرهم المتطرف".وطالب العديد من الأفغان على وسائل التواصل الاجتماعي بإقامة يوم حداد رسمي.