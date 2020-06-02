كشف مسؤولون في حركة طالبان أن زعيم التنظيم أصيب بفايروس كورونا المستجد أثناء تواجده في قطر ومن المحتمل أن يكون قد توفي أثناء تلقيه العلاج من الفايروس.

ووفقا لتقرير خاص بمجلة «فورين بوليسي»، نشرته (الإثنين) على موقعها الإلكتروني، أكد المسؤول العسكري في طالبان مولوي محمد علي جان أحمد أن زعيم التنظيم الملا هبة الله أخوند زاده أصيب بـفايروس كورونا الجديد، كما أصيب به عدد من كبار قادة الحركة.

وقال أحمد في مقابلة مع المجلة إن «زعيمنا مريض (بالفايروس)»، مشيرا إلى أنه «يتعافى»، غير أن 3 شخصيات أخرى من الحركة في مدينة كويتا الباكستانية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قائلين إنهم يعتقدون أن أخوند زاده مات متأثرا بالمرض.

وأكد أحمد أنه تم نقل أخوند زاده إلى المستشفى، دون تحديد اسم المستشفى أو مكانه، وشكك في أن يكون أخوند زاده يتلقى العلاج في باكستان. وفي كابل، أكد مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية أن عددا من قادة طالبان الآخرين، بمن فيهم العديد في مكتب الحركة بالدوحة القطرية وشاركوا في المفاوضات على اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي، أصيبوا أيضا بالفايروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19. وذكر المسؤول الأفغاني، الذي تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «معظم قيادات طالبان في الدوحة أصيبوا بالمرض». وأكد مسؤولون في طالبان بأفغانستان أن زعيمهم لم يظهر إلى العلن خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وأنه لم يسمع منه أي تسجيل صوتي، بما في ذلك التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، وفق الـ«فورين بوليسي».