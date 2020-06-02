خصصت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الثلاثاء)، طائرة عسكرية سعودية خاصة لنقل ١٩ من المواطنين اليمنيين بينهم نساء وأطفال من أبناء أرخبيل (سقطري)، من مطار الغيضة الدولي إلى محافظة سقطري اليمنية.

المواطنون اليمنيون الذين تم نقلهم جواً بمبادرة إنسانية من التحالف، تعطل بهم القارب البحري «المنار» في عرض البحر أثناء إبحارهم إلى الجزيرة، وتم إنقاذهم والعثور عليهم بعد أسبوعين من فقدان التواصل معهم، حيث تم نقلهم إلى مدينة الغيضة ومنها قام التحالف بنقلهم اليوم جواً إلى جزيرة سقطري لإنهاء معاناتهم.