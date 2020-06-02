كذبت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) المزاعم الحوثية عن عدم كفاءة تحليل «بي سي آر» المخصصة لوباء كورونا (كوفيد-19) التي سلمتها المنظمة لليمن كمعونات طبية.

وقالت المنظمة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه:«رداً على بيان الحوثيين الذي تحدث عدم كفاءة المحاليل وأنه تم الحصول على نتائج إيجابية خاطئة عندما تم اختبار عينات غير بشرية وغير متوقعة، فإننا نوضح أن الدفعة المكونة مما يقرب من 7,000 مجموعة محاليل اختبار كوفيد-19 المقدمة من منظمة الصحة العالمية لليمن، هي نفس محاليل اختبار بي سي ار المقدمة لأكثر من 120 دولة».

وأفاد البيان أن منظمة الصحة العالمية قدمت أكثر من 6 ملايين مجموعة اختبار «بي سي ار» لــ120 دولة حول العالم، وقد تم تصنيع ما يقدر بنحو 2 مليون من هذه المحاليل من قبل شركة تي آي بي مولبايول (TIB Molbiol) وهي شركة مقرها ألمانيا، وعليه فإن محاليل اختبار الـ «بي سي ار» التي تسلمتها اليمن مصنعة من قبل تي آي بي مولبايول الألمانية.

وأشار البيان إلى أن استيراد جميع المستلزمات الطبية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية يخضع لموافقة السلطات الصحية ومعايير الاستخدام والتوزيع الواسع لمحاليل اختبار الــ «بي سي ار»، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تتبع معايير صارمة عند اعتماد أي اختبار للاستخدام والتوزيع الواسع على الدول الأعضاء. وفي الوقت الذي تم فيه اتخاذ القرار للعمل مع «تي آي بي مولبايول»، تم التأكد من أن هذه الشركة ومنتجاتها تستوفي معايير الآيزو (ISO) العالمية.