ذكرت تقارير لوسائل الإعلام إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقد رد حكام الولايات الأمريكية على الاحتجاجات في البلاد خلال اتصال هاتفي اليوم (الاثنين) وقال للحكام إنه يجب عليهم اتخاذ موقف أكثر صرامة وإن ردهم الحالي يجعلهم يبدون ضعفاء.



وقالت محطة «سي.بي.إس» التلفزيونية نقلا عن تسجيل صوتي حصلت عليه للمكالمة «عليكم السيطرة، إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم تهدرون الوقت. سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى».

وقالت سي.بي.إس وصحيفة نيويورك تايمز إنه حث حكام الولايات على القصاص وأن ينفذوا اعتقالات شاملة وأن يصدروا قوانين ضد حرق العلم.

ولم يرد ممثلو البيت الأبيض فورا على طلب التعليق على الاتصال الذي تم بعد أن شابت أعمال العنف المظاهرات السلمية على وفاة جورج، فلويد وهو أسود أعزل، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في مدينة منيابوليس الأسبوع الماضي.

وقالت عدة وسائل إعلام إن حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي جيه.بي بريتسكر قال لترامب إن كلامه يزيد من سوء وضع متفجر وإن رد ترامب الجمهوري عليه كان غاضبا.

ولم يدل ترمب ببيان علني رئيسي منذ وفاة فلويد في الأسبوع الماضي لكنه كتب مرات كثيرة على تويتر للضغط من أجل رد حازم.