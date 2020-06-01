أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم (الاثنين) أن المفاوضات مستمرة مع أطراف الصراع في اليمن للاتفاق حول وقف إطلاق النار في البلاد.وقال غريفيث في تغريدات على حسابه في تويتر: «بينما تستمر المفاوضات للاتفاق حول وقف إطلاق النار، وعدة إجراءات إنسانية واقتصادية لدعم قدرة اليمن على مكافحة انتشار كوفيد-19، والاستئناف العاجل للعملية السياسية، تستمر جهود اليمنيين والمجتمع المدني، وبالأخص المجموعات النسوية، في مناصرة السلام مما يمنحنا الإلهام والتشجيع».وأضاف: «نشكر التوافق النسوي اليمني ومجموعة التسعة النسوية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة باليمن لتنظيم هذه الفعالية ودعمهم لدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لوقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن».ويأتي هذا التصريح وسط دعوات دولية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن، لتوحيد الجهود في مكافحة وباء كورونا الذي أدى إلى وفاة أكثر من 80 شخصاً وإصابة المئات في اليمن، وفق تقارير رسمية.وكان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون أكد أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الحل السياسي عبر المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي غريفيث.وأشار خلال الجلسة النقاشية التي نظمها التوافق النسوي الجمعة إلى دعم نداء المبعوث الخاص لليمن لوقف الحرب والاستجابة لمكافحة كوفيد-19، مبيناً أن هناك أطرافا كثيرة تستفيد من الصراع في اليمن.وأضاف أرون: «سنضغط على الأطراف من أجل وقف الحرب، دورنا صعب ولكن نعمل بشكل كبير في هذا الجانب، وسيكون هناك تقدم في ما يتعلق بالملف العسكري والملف السياسي والملف الاقتصادي».