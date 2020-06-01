ثمن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم رعاية المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن 2020 بالشراكة مع الأمم المتحدة، متهماً الحوثي بتدمير 60% من المستشفيات اليمنية.

وأكد باعوم في بيان صحفي على أهمية المؤتمر في حشد التمويل للمشاريع والبرامج الإنسانية في اليمن، كون الأزمة التي تشهدها البلاد تتطلب تضافر الجهود الدولية لمزيد من الدعم للحكومة اليمنية ومساندته جهودها في تقديم الخدمات والتغلب على الأوبئة والحميات المنتشرة في المحافظات اليمنية.

وقال باعوم "إن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم للقطاع الصحي المتأثر أصلا منذ انقلاب المليشيا الحوثية على الحكومة وتدميرها للمؤسسات الصحية وإلحاقها الضرر بـ60% من المنشآت الصحية، ما أفقدها القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمتمثلة في انتشار العديد من الأوبئة الفتاكة وعلى رأسها فايروس كورونا (كوفيد-19).

ودعا وزير الصحة الدول المانحة والمنظمات إلى الإسهام الفاعل في دعم اليمن وإنجاح المؤتمر، وتخصيص جزء من هذه المبالغ للقطاع الصحي، ورفع قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة والعمل على توفير مستشفيات ميدانية وتدريب الكوادر الطبية في مواجهة الأوبئة والحميات، وتقديم أجهزة فحص PCR ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وألبسة الحماية والوقاية بكميات كافية تتناسب وحجم التحديات ضمن خطة الاستجابة الطارئة.

وعبر باعوم عن تقدير الحكومة اليمنية الكبير لجهود المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات، باعتبارها أكبر الداعمين لليمن.