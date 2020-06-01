ثمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبدالرقيب فتح تنظيم السعودية غداً (الثلاثاء) مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن 2020 بمشاركة الأمم المتحدة.

وقال وزير الإدارة المحلية في بيان صحفي «إن تنظيم مثل هذا المؤتمر يأتي في إطار الجهود الكريمة والدائمة من قبل المملكة ومساهمتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني ووقوفها إلى جانب الحكومة»، مضيفاً: «إن مؤتمر المانحين سيسهم بشكل كبير في دعم الجهود الدولية لتمويل المشاريع الإغاثية والإنسانية في اليمن»، مشيداً بالجهود السعودية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في المجالات كافة.

واستعرض وزير الإدارة المحلية اليمني ما تقدمه السعودية من برامج ومشاريع في كافة المحافظات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج إعمار وتنمية اليمن، مطالباً الدول المانحة بالإسهام الفاعل في تمويل البرامج الإغاثية والإنسانية، وحشد التمويل اللازم لمشاريع الاستجابة الإنسانية.

وحث رئيس لجنة الإغاثة المنظمات الدولية على الاستفادة من المبالغ المقدمة من المانحين وذلك من خلال اتباع لامركزية العمل الإغاثي، وتقييم وتقويم الأداء للمرحلة السابقة، مشدداً على أهمية تعزيز الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة الوطنية والحفاظ على دورة نقدية سليمة يقودها البنك المركزي اليمني.

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي الانقلابية لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة كافة أعمال الانتهاكات التي تقوم بها المليشيا بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحررة.

وشدد فتح على أهمية تخصيص جزء من مبالغ التمويل لمشاريع وبرامج دعم سبل العيش، والمشاريع التنموية، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار مجدداً ترحيب الحكومة اليمنية بكافة الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني، والتزامها الكامل بتوفير كل أوجه الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية.