أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري اليوم (الاثنين) استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربي ليبيا، مجددا التأكيد على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.وذكر المسماري في حوار مع قناة «سكاي نيوز عربية» أنه تمت استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي حيث دخلها الجيش بعد ضربات جوية دقيقة على الميليشيات.وأوضح أن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها في الأصابعة قائلاً: «على مايبدو، فإن هذه الضربة القوية، ستكون لها ارتدادات أخرى في المناطق الغربية»، مشيراً إلى أن كل محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل.وجدد المسماري على أن الخطوة المقبلة هي استكمال المعركة إلى النهاية، مبيناً أن هدف الجيش الليبي هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.وأضاف: «هذه حرب طويلة تتطلب النفس الطويل، وبالتالي فنحن نسير فيها بالشكل الجيد».