قالت الصين اليوم (الاثنين) إن الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب. وذلك في أعقاب قرار الأخيرة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، متهمة واشنطن بالسعي إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان للصحفيين في إفادة يومية إن المجتمع الدولي يرفض ما وصفه بالسلوك الأناني للولايات المتحدة، مضيفاً: الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب من التجمعات وإلغاء المعاهدات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن (الجمعة) قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية واتهمها بأنها أصبحت دمية في يد الصين.