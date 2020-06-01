نجحت قوات الجيش الوطني الليبي في استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غرب البلاد اليوم (الإثنين). وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دخول القوات إلى مدينة الأصابعة واحتفالها باستعادة السيطرة عليها.وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني يوم 21 مايو الماضي سيطرت على مدينة الأصابعة وعدة مدن أخرى في الغرب الليبي. وكشف الجيش الليبي أن المرتزقة الذين يقاتلون مع الوفاق يتلقون رواتب من خزينة ليبيا، مؤكدا أن أنقرة أرسلت 11 ألفا من المرتزقة حتى الآن.وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن كتيبة من المرتزقة تضم نحو 50 عنصراً، يرأسها قيادي أمني سابق في داعش من ريف حمص الشرقي ذهبت للقتال في ليبيا.في غضون ذلك، كشف موقع الرادارات الإيطالي «إيتا ميل رادار» وصول طائرتين جديدتين من سلاح الجو التركي إلى ليبيا من طراز لوكهيد سي 130 إي. وقد رصد الموقع مغادرة الطائرتين إسطنبول إلى ليبيا وتحديدا مدينة مصراتة. ولفت الموقع المختص في تتبع مسارات رحلات الطائرات العسكرية إلى أن الطائرة الأولى هبطت بالفعل في ليبيا عند منتصف الليل، بينما لا تزال الأخرى في رحلة جوية فوق البحر الأبيض المتوسط. وكانت تركيا أرسلت يوم الجمعة الماضي طائرتين إلى ليبيا.