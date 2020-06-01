أثارت صورة نشرها القاضي السابق عن منطقة كهكلي في تركيا، محمد كور أوغلو، عبر حسابه على موقع تويتر، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها وهو يبيع البطيخ في شوارع تركيا، مُعلقًا: «لا أخجل من بيع البطيخ، لكن أخجل من بيع نفسي وضميري لأي شخص».

وقال محمد كور أوغلو موجهًا حديثه لحكومة العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب أردوغان: «أبعدتموني عن وظيفتي، لكن لا أحني رأسي مطلقًا، فأنا أعرف جيدًا كيف أقف وأنهض مجددًا»، موجهاً رسالة شكر لكل من وجه كلمة طيبة له على الصورة، فيما أشار إلى أنه لم يبال بالجاهلين والحاقدين الذين كتبوا تعليقات مهينة له.

وكان محمد كور أوغلو، قد أفاد بأنه رفض أن يفعل شيئًا ضد القانون، أو أن يصبح عبدًا لنظام أردوغان، حيث يفعل ما يريدون دون أن يعترض، وذلك بحسب صحيفة «زمان» التركية المعارضة، كما أشار إلى أنه إذا عاد مجددًا، في يوم ما إلى وظيفته، سيفعل كل شيء كما يقول القانون، ولن يسمح باضطهاد أحد مطلقًا.