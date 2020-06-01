قال الكرملين اليوم (الاثنين) إنه يحتاج إلى معرفة المزيد من التفاصيل قبل الرد على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع لكن الرئيس فلاديمير بوتين يدعم الحوار بشأن هذا الأمر.

وقال ترمب أمس الأول (السبت) إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع التي كان يأمل في عقدها الشهر القادم حتى سبتمبر أيلول أو ما بعد ذلك وتوسيع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لم يتضح ما إذا كان الاقتراح رسميا وإن موسكو تحتاج لمعرفة المزيد عن القمة المقترحة، بما في ذلك فحوى جدول الأعمال، قبل الرد.