حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش اليوم (الإثنين) من أي تحرك أحادي إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال قرقاش على «تويتر»: «الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف»، مضيفاً: «أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول يوليو مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض يريدها الفلسطينيون دولة لهم.