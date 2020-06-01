أكدت مصادر ليبية وشهود عيان اليوم (الإثنين)، استعادة قوات المشير خليفة حفتر سيطرتها على مدينة الأصابعة بعد معارك مع مليشيا حكومة الوفاق والمرتزقة الأتراك.وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دخول قوات المشير خليفة حفتر، الذي يقود الجيش الوطني الليبي، إلى مدينة الأصابعة واحتفالها باستعادة السيطرة عليها، بعد أن كانت قد استولت عليها مليشيا الوفاق في 21 مايو الماضي.وكان الجيش الليبي قد فضح الفساد وعمالة «الوفاق» للأتراك ومرتزقتها، إذ بين في تصريحات صحفية أن المرتزقة الذين يقاتلون مع «الوفاق» يتلقون رواتب من خزينة ليبيا، موضحا أن تركيا أرسلت 11 ألفا من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال في صفوف مليشيا الوفاق.