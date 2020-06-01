أعرب رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السابق الدكتور أمجد شموط عن أمله في أن يسفر مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة غدا (الثلاثاء) لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، عن آثار إيجابية تنعكس على حالة وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «إن الوضع الإنساني في اليمن وضع متردٍ جدًا وكذلك أوضاع حالة حقوق الإنسان في اليمن بسبب الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الصحية في ظل جائحة فايروس كورونا وبسبب الخروج على القانون الدولي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتي تهدف إلى التخريب والتنكيل وضرب الوحدة الوطنية اليمنية ووحدة الصف ووحدة التنوع اليمني».

وأوضح أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يقوم على مدى السنوات الماضية وبقرارات دولية بلجم هذه المليشيات في إطار يحافظ على الأمن والسلم الدولي.

وعبر عن أمله في أن تقوم المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الإنسانية والإغاثية والراعية لحقوق الإنسان بأداء واجبها القانوني والأخلاقي بتقديم المعونات الضرورية والعاجلة لتحسين الأوضاع الإنسانية والصحية لأبناء الشعب اليمني الذين يعاني من انتشار للأمراض والأوبئة.