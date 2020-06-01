أدان عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة بشدة إطلاق المليشيا الحوثية طائرتين بدون طيار «مسيّرة» لاستهداف الأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، اللتين تمكنت قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) من اعتراضهما وإسقاطهما، معلناً تضامن بلاده التام مع المملكة العربية السعودية.

وقال: «في الوقت الذي دعت قيادة المملكة إلى تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم اليمن الشقيق، قامت المليشيات الانقلابية بإرسال طائرتين مسيرتين باتجاه مدينة خميس مشيط مهددة حياة الآمنين وبانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ضاربة عرض الحائط بمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد الذي سبق وأن أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في 9 / 4 / 2020»، مشيراً إلى أن العمل الإرهابي يهدف إلى استمرار التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.