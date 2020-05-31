قال تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية، اليوم (الأحد)، إن وتيرة استخدام تركيا للطائرات من دون طيار التي تنتجها شركة سلجوق بيرقدار صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك مع تزايد التدخلات التركية في أكثر من بلد في المنطقة.

وقالت المجلة الألمانية أن البلاد التي يتدخل فيها نظام أردوغان بالقوة العسكرية لا تخلو من طائرات «بيرقدار تي بي 2» التي تصنعها الشركة التي يملكها سلجوق بيرقدار زوج ابنة الرئيس التركي.

وأوضحت أنه يتم استخدام درونز «بيرقدار» التركية في ليبيا بكثافة غير مسبوقة لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة.

كما أكدت المجلة الألمانية أن تركيا دشنت جسرا جويا لإمداد مليشيات الوفاق بالمعدات العسكرية رغم حظر تصدير السلاح إليها وفقاً لقرارات صادرة عن الأمم المتحدة.