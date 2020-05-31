حرص ‫مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على بناء وتعزيز الشراكات مع 80 منظمة لضمان توفير الاحتياجات الملحّة ووصول المساعدات لأكبر قدر ممكن من الأشقاء في اليمن، إيماناً بأن الشراكات الفاعلة إحدى أهم ركائز العمل الإنساني.

ويُعد توفير الأمن الغذائي أحد أهم الاحتياجات الأساسية التي يعمل عليها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، إذ قدَّم المساعدات الغذائية لأكثر من 9 ملايين يمني.

وإيماناً من «سلمان للإغاثة» بأن الصحة حق للجميع، حرص المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ عدة مشاريع لدعم وتوفير الخدمات الصحية للملايين من الأشقاء في اليمن رغم الظروف الراهنة، خاصة جلسات غسيل الكلى التي يحتاجها المريض بشكل مستمر.