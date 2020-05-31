أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين اليوم (الأحد) إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن تستعين بسلطتها الاتحادية لتعزيز الحرس الوطني في الوقت الحالي، مع استمرار الاحتجاجات في عدة مدن أمريكية على مقتل رجل أسود أعزل في منيابوليس كانت الشرطة متحفظة عليه الأسبوع الماضي.وقال أوبراين للصحفيين في البيت الأبيض:«لن نضفي الطابع الاتحادي على الحرس الوطني في الوقت الحالي، لكن إذا استلزم الأمر، فإن لدينا قوات عسكرية إضافية يمكن إرسالها» مضيفاً: «إذا كان حكام الولايات ورؤساء البلديات بحاجة إليها وخرجت الأوضاع عن سيطرتهم فإن قرارات إنفاذ القانون لا بد وأن يتخذها حكام الولايات ورؤساء البلديات».وأشار إلى أن إدارة ترمب ستقدم كل ما يحتاجه حكام الولايات ورؤساء البلديات للمحافظة على السيطرة على مدنهم.وكان الحرس الوطني قد قال في بيان اليومإنه جرى استنفار 5000 من جنوده وأفراد قواته الجوية في 15 ولاية وفي العاصمة واشنطن، إلا أن هيئات إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي لا تزال مسؤولة عن فرض الأمن، موضحا أن 2000 آخرين من أفراد قوات الحرس الوطني مستعدون للاستنفار عند الحاجة.واندلعت الاضطرابات خلال الأيام الماضية بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي ظهر في مقطع مصور في منيابوليس وهو يعاني من صعوبة التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض يجثو على رقبته.