في تأكيد جديد على أن مليشيا الانقلاب مجرد «أداة» للتخريب ونشر الفتنة في اليمن، أقر عضو لجنة المفاوضات الحوثية عبدالملك العجري بوجود اتصالات بين مليشياته وإيران ووكلائها في العراق ولبنان.وقال في تغريدة على تويتر اليوم (الأحد): «علاقتنا لا نخجل منها ونستفيد منها». في إشارة إلى الدعم الاستخباراتي واللوجستي والمالي الذي تقدمه إيران ووكلاؤها في العراق ولبنان للمليشيا للاستمرار في تدمير اليمن وتفكيكه.وأفصحت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» أن المليشيا لا تزال تضع العراقيل في ردها على مقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث كونها لم تحصل على موافقة نهائية من طهران على تلك المقترحات.من جهة أخرى، أكد ناشطون يمنيون أن مليشيا الحوثي تفرض مبالغ مالية كبيرة على عائلات المتوفين بكورونا.وقال مواطن توفي والده إن المليشيا طلبت منه 400 ألف ريال يمني (ما يعادل 3 آلاف ريال سعودي) مقابل منحه ترخيصا من وزارة الصحة بالدفن، مضيفا أن المليشيا عممت على مسؤولي المقابر عدم الدفن إلا بتصريح من وزارة الصحة، وحددت 200 ألف ريال يمني أجور دفن في استغلال فاضح للموتى.من جهته، اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر الانقلابيين برفض الهدنة الصحية.وقال في تصريح أمس، إن قدرات الحكومة اليمنية على اتخاذ التدابير والإجراءات ضعفت بسبب سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة.