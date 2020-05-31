كشف استطلاع حديث عجز حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الانفراد بتشكيل الحكومة في حال خوضه الانتخابات منفردا دون تحالف سياسي.وخلال استطلاع رأي لمؤسسة أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات، في الفترة بين 20 و23 من مايو بمشاركة 2460 شخصا، سئل المشاركون عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال عقد انتخابات برلمانية دون تحالفات سياسية، واختار 34.49% من المشاركين «العدالة والتنمية»، فيما اختار30.65% من المشاركين حزب الشعب الجمهوري، واختار 10.37% حزب الشعوب الديموقراطي الكردي، واختار 10.25% حزب الخير.وبحسب ما نشرته جريدة «زمان» التركية اليوم (الأحد)، فقد منح 8.15% من المشاركين أصواتهم لحزب الحركة القومية، في حين حصد حزب المستقبل 2.33% من الأصوات، وحصد حزب الديموقراطية والتقدم 3.03% من الأصوات.وحصل حزب السعادة على 0.46% من الأصوات بينما حصلت الأحزاب الأخرى على 0.27% من أصوات المشاركين.ومع حساب توزيع مقاعد البرلمان على الأحزاب دون تحالفات، تبين حصول حزب الحركة القومية على 34.49% من الأصوات، ما يعني عجزه عن تجاوز الحد الأدنى اللازم من الأصوات لتشكيل كتلة نيابية في البرلمان.ووفق الاستطلاع حصل حزب العدالة والتنمية على 268 مقعدا، وحصل الشعب الجمهوري على 213 مقعدا.وبحسب نتائج الاستطلاع فإنه في حال تحالف أحزاب الشعب الجمهوري والخير والسعادة، فسيحصل تحالفهم على 40.65% من أصوات الناخبين وحصد 261 مقعدا داخل البرلمان.أما في حال ضم تحالف المعارضة الأحزاب الجديدة، أي أحزاب المستقبل والديموقراطية والتقدم، فسيحصل التحالف على 42.56% من أصوات الناخبين.