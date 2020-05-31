اعترض رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كلتشدار أوغلو على إنكار السلطات القضائية للتقارير الإخبارية التي نشرتها جريدة جمهوريت التركية المعارضة حول فساد سلطة القصر الرئاسي الحاكم.

وقال كمال أوغلو في بيان له اليوم (الأحد) إن التكذيبات التي أرسلت للجريدة إنما في حقيقتها تعتبر صورة لخضوع السلطة القضائية للنظام الحاكم.

وأضاف، بجسب ما نقله موقع «تركيا الآن» اليوم، أن جريدة جمهورييت تعتني بحرية حصول الشعب على الأخبار بشكل يليق بتاريخها دون أن تخطو خطوة واحدة للخلف، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها القصر الحاكم.

وأكمل: «سيخجل هؤلاء من الأيام التي وصلو فيها إلى حالة الجهل بالقانون. ولكن جريدة جمهوريت ستترك إرثًا مشرفًا للأجيال القادمة».