أفاد تقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأحد)، إن عدد قتلى المرتزقة السوريين الذي أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ارتفع إلى 339 قتيلا بينهم 20 طفلا دون سن الـ18، غالبيتهم من فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه».

وأشار تقرير المرصد إلى أن الحكومة التركية بعد أن قامت تجنيد مجموعات كبيرة من العناصر المسلحة المنتمية في أغلبها لعدة فصائل وتنظيمات متطرفة، وإرسالهم للقتال في ليبيا منذ عدة أشهر، سادت حالة من الفوضى والعصيان في صفوف المرتزقة السوريين المرسلين إلى هناك، نتيجة لعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي أدعت تقديمها في البداية، فضلاً عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين منهم، على يد «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقد أفاد المرصد السوري أن الأعداد الحالية للمرتزقة الذين تم إرسالهم من قبل نظام الرئيس التركي رجب أردوغان إلى ليبيا تقدر بنحو 11,200 مرتزقًا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300.