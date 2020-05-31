نفذت القوات التركية والفصائل المتطرفة التابعة لها صباح اليوم (الأحد)، قصفاً صاروخياً مكثفاً، على مناطق في قرى خاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سورية الديمقراطية بريف مدينة عين عيسى الغربي شمالي الرقة.

ووقعت بعد منتصف ليل السبت-الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوات سورية الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا، على محاور مدينة «عين عيسى» شمال الرقة، تزامنا مع قصف مدفعي متبادل على مناطق السيطرة، وذلك بعد أن شهدت جبهة ريف الرقة الشمالي هدوءا حذرا منذ 10 أيام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد في 21 مايو الفائت، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية استهدف مواقع «قسد» في قريتي صهرونج وقزعلي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وعلى صعيد متصل، استهدفت الفصائل الموالية لتركيا قرى كوبرلك قورفل وقزعلي وحرية والخالدية على طريق M4 الدولي، جنوب غرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما تسبب في نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية.

وبحسب «المرصد السوري»، تسللت مجموعة تابعة للفصائل الموالية لتركيا خلال الساعات الماضية إلى داخل بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تزامنا مع سماع دوي انفجار عنيف في المنطقة، فيما تسببت الاشتباكات بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.