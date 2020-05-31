قالت الشرطة الصومالية وشهود إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم اليوم (الأحد) عندما انفجرت قنبلة مزروعة على طريق قرب العاصمة الصومالية مقديشو أثناء مرور حافلة صغيرة.

وقال قائد بالشرطة يدعى فرح حسن «ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين... عدد القتلى مرشح للزيادة»، مضيفاً «وتسلك هذا الطريق مركبات حكومية وأمنية».

ومن جهته، قال نور حاجي من مستشفى المدينة في مقديشو، حيث نقل المصابون، «حملت أربعة قتلى بينهم والد زوجتي»، فيما لم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

والصومال غارق في الصراع منذ 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري ثم تحولوا ضد بعضهم بعضا.

ومنذ 2008، تقاتل «حركة الشباب» المتطرفة للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وتأسيس حكم لها.