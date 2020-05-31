مددت الحكومة العراقية تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة، بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر يونيو القادم.

وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أن القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الطائرات العابرة للأجواء العراقية، مشيرة إلى أن تمديد تعليق الرحلات الجوية ياتي تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس (السبت)، في إطار التدابير الهادفة لمنع تفشي وباء كورونا.