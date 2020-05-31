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اتهم وزير العدل الأمريكي وليام بار، «متعصبين» و«محرضين» و«مندسين» بالوقوف وراء أعمل الشغب في مدينة مينيابوليس، على خلفية مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد على يد عناصر شرطة، وفقاً لـ «».وذكر الوزير الأمريكي في بيان مصور اليوم (السبت)، أن مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم للعنف، محملاً أنصار حركة «أنتيفا» اليسارية المسؤولية عن أعمال الشغب في مينيابوليس ومدن أخرى في البلاد خلال الأيام الأخيرة، متعهداً بمحاكمة المتظاهرين المنظمين الذين شاركوا في الاضطرابات بجرائم اتحادية.وأضاف: «تجاوز حدود الولاية للمشاركة في أحداث الشغب العنيفة هي جريمة اتحادية، وسنطبق تلك القوانين».ووعد وزير العدل الأمريكي بتحقيق العدالة في قضية مقتل فلويد، التي أثارت موجة من الاحتجاجات الحاشدة في الولايات المتحدة.