اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن فرصة لبنان ضئيلة في الحصول على مساعدات يحتاجها بشدة من صندوق النقد الدولي، عازيا ذلك إلى فشل الحكومة في القيام بإصلاحات يطالب بها المانحون لمعالجة الأزمة المالية. وحذر جعجع في تصريحات له اليوم (الجمعة)، من أن الوضع في لبنان يسير من سيئ إلى أسوأ، ولم يستبعد الوصول إلى الاضطراب والعنف الاجتماعي.

وقال إن الوضع في لبنان ليس عصيا على الحل، إلا أنه منذ اندلاع الأزمة والانتفاضة في 17 أكتوبر الماضي وحتى الآن لم يتغير شي في إدارة الدولة؟. وأضاف: «مثل ما هي. كيف نخلص البلد إذا ظلت التصرفات برأس الدولة كما هي»؟.

ولفت جعجع الذي انسحب حزبه من الحكومة بعد اندلاع الاحتجاجات، إلى أن حكومة رئيس الوزراء حسان دياب لم تنفذ أي إصلاحات.

وفي ظل غياب أي سبل بديلة للحصول على مساعدات، بدأت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مايو، لكن جعجع قال إن الأمل في الحصول على الدعم «كثير كثير ضئيل».

وأكد السياسي اللبناني أن الحكومة فشلت في معالجة مشكلتين كبيرتين: الأولى التهريب إلى سورية، والذي يلقي باللوم فيه على حزب الله، والثانية قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة والذي يخسر ما يصل إلى ملياري دولار سنويا، وألقى باللوم فيها على التيار الوطني الحر.