أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي اليوم (الجمعة)، مدعي النبوة إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد أن تم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة استغلال الدين في الترويج لأفكار بقصد التشكيك في العقيدة الإسلامية، وإحداث فتنة بين عموم المسلمين.وكانت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة شمال القاهرة قبضت على موظف إداري يدعى «ع.ف.د» 54 سنة وحاصل على دبلوم فني ويعمل بمجلس مدينة كوم حمادة لزعمه بأنه المهدي المنتظر، وقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى، للترويج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي، والهجوم على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف.كما تضمنت صفحته زعمه أنه من الأشراف المنتسبين إلى الرسول وأنه صاحب معجزات إلهية، وروجت صفحته الشخصية لعمليات بيع الآثار الفرعونية، والتى نشر خلالها مجموعة من التماثيل التى يشتبه أنها أثرية.