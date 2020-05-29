قتل ثلاثة من حرس الحدود الإيراني اليوم (الجمعة)، إثر اشتباكات مع عناصر يرجح أنها من المقاومة الإيرانية في بلدة زرادشت في محافظة أذربيجان الغربية قرب الحدود مع العراق، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا). وأفادت الوكالة بأن الاشتباك أسفر عن مسلحين قتلى في المواجهات إضافة إلى 3 عناصر من حرس الحدود الإيرانية.ويواجه نظام روحاني استياء شعبياً واسعاً ومعارضة إيرانية قوية جراء سياسته الإرهابية القمعية والتجويعية، إضافة إلى الفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة.وكان عدد من الناشطين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران قد أكدوا خلال الأيام الماضية أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالإنترنت لمدد متفاوتة، متهمين السلطات بتكرار اختبار قطع الإنترنت، تحسباً لاندلاع احتجاجات محتملة على غرار تلك التي عمت شوارع البلاد في نوفمبر الماضي.وذكر موقع «إيران واير» الإخباري، أن هناك مخاوف كبيرة لدى السلطات الإيرانية من الاحتجاجات ولذا تشدد الرقابة على الإنترنت استعداداً لقمع المظاهرات في المستقبل بدل الاستجابة لمطالب الجماهير.