رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الجمعة)، وفاة 75 حالة بفايروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثي خلال اليومين الماضيين.واتهمت الشبكة مليشيا الحوثي بالتكتم على أعداد الضحايا في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها ما جعل الوباء يفتك بالكثيرين، وعزت أسباب تكتم المليشيا إلى حرصها على رفد الجبهات بالمقاتلين وجباية الأموال التي يطلق عليها بـ (الخُمس والزكاة) وابتزاز التجار.ولفتت الشبكة إلى أن المليشيا تؤكد بهذه الإجراءات أن حياة البشر خارج اهتمامها خصوصاً وأنها تستهتر بحياة الملايين بانتهاج سياسة التعتيم وإخفاء المعلومات الحقيقية عن عدد الإصابات وعرقلة جهود مواجهة واحتواء هذه الجائحة العالمية ووضع ملايين اليمنيين في دائرة الخطر.وقالت الشبكة، إن إخفاء الوباء لا يقل جرماً وانتهاكاً عن جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي ضد المواطنين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين من العبث الذي تمارسه المليشيا بأرواح الناس، وحملت الحوثيين المسؤولية الكاملة تجاه نتائج هذه الكارثة الوخيمة.وكانت مليشيا الحوثي اعترفت أمس بانتشار الوباء في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لكنها لم تقدم أي إحصاءات بأعداد الوفيات أو الإصابات.