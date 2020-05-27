من المقرر أن تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعاً افتراضياً لوزراء خارجية دول التحالف الدولي في 4 يونيو القادم لمناقشة «إلحاق هزيمة ماحقة» بتنظيم «داعش».وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، قد رحب الاثنين، بإدراج مجلس الأمن الدولي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي المدعو أمير محمد عبدالرحمن المولى، على لائحة العقوبات.وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن «الولايات المتحدة ترحب بإدراج الإرهابي المولى.. إنها خطوة مهمة اتخذها المجتمع الدولي لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بداعش».وقررت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، إدراج المولى وهو عراقي الجنسية، على لائحة العقوبات بموجب القرار رقم 2368 الخاص بفرض عقوبات على تنظيمي داعش والقاعدة، بتهمة «التخطيط لأنشطة نيابة عن داعش والقاعدة وتمويل هذه المنظمات».وذكرت اللجنة أن «المولى لعب دوراً في اختطاف الأيزيديات وقتلهن والاتجار بالبشر».يذكر أن الخارجية الأمريكية أدرجت المولى على لائحة الإرهاب في منتصف مارس الماضي. ويعرف المولى أيضاً باسم الحاج عبدالله وعبدالأمير محمد سعيد الصلبي وأبو عمر التركماني.