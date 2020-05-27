دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإطلاق المختطفين لدى مليشيا الحوثية دون قيد أو شرط.

وحمّلت في بيان لها اليوم (الأربعاء)، المبعوث الدولي للأمم المتحدة مارتن غريفيث المسوؤلية تجاه المعتقلين والتباطؤ الحاصل في إلزام المليشيا بتنفيذ الاتفاقيات المؤيدة للإفراج عنهم، وأبرزها اتفاق ستوكهولم الذي تصر المليشيا على عرقلة تنفيذه منذ أكثر من عام.

وأكدت الشبكة إصابة معتقلين اثنين هما نورالدين مرزية ومحمد واصل، في السجن المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثي، بفايروس كورونا.

وتحدثت الأنباء عن وفاة مدير أحد السجون جراء إصابته بالفايروس، ما يثير القلق من تعمد المليشيا نشر المرض بين المعتقلين والتخلص من عدد كبير منهم.

وشددت الشبكة على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين قبل أن تحدث كارثة ويجتاح الوباء المعتقلات والسجون العامة والسرية التي تتخذها المليشيا لسجن معارضيها، الذين تجاوز عددهم 10 آلاف معتقل، معظمهم من المدنيين السياسيين والإعلاميين والأكاديميين والطلاب وغيرهم، وبينهم نساء وأطفال.